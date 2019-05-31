Уральский депутат Госдумы «разоблачил» покупку квартир для многодетных семей

Депутат Госдумы Виталий Пашин попал в неловкое положение. Хотя и из лучших побуждений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский депутат Госдумы от ЛДПР Виталий Пашин возмутился девятимиллионным тендером на покупку трехкомнатных квартир для государственных нужд, объявленным минимущества Челябинской области. Народный избранник сравнил происходящее с закупками квартир для сирот, после чего потребовал и получил у чиновников неожиданное объяснение.

«Министерство объявило тендер на покупку трех квартир „в государственную собственность“ — в Челябинске, Копейске и Верхнем Уфалее. Стартовая цена за трёхкомнатную квартиру в областном центре — 3 млн 564 тыс. рублей. Чуть больше готовы отдать за большой дом или квартиру площадью не менее 100 кв. м. в Верхнем Уфалее. В Копейске хотят приобрести „двушку“ 58 квадратов за 1 млн 700 тысяч рублей. Итого из областного бюджета готовы потратить почти 9 миллионов! На этом же госпортале администрации объявляют тендеры на покупку жилья для сирот — в среднем 700 000 рублей за квартиру», — написал Пашин в Facebook.

После чего потребовал от чиновников объясниться, для каких государственных нужд им понадобились благоустроенные квартиры с ремонтом. Те, в свою очередь, ответили, что покупают жилье для многодетных семей.

«Это квартиры для семей, в которых родилась тройня. Жилье для них по закону приобретает государство. При определении начальной цены расчет идет на всех членов семьи, потому и такое соотношение со стартовыми ценами на жилье для сирот», — пояснил «URA.RU» министр имущества и природных ресурсов области Алексей Бобраков.