На выборы в ХМАО идет «агент» Ходорковского

Бизнесмен пригласил кандидатов на пост муниципальных депутатов (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Нижневартовский избирком зарегистрировал первого кандидата на довыборы в гордуму. Им стал человек, выступающий против модернизации коммунальной сферы, член КПРФ Юрий Мартынов. Вскоре после получения статуса зарегистрированного кандидата он отправился в «Летнюю школу», финансируемую бизнесменом Михаилом Ходорковским.

«Выходные провел в „Летней школе“ […], организованной „Объединенными демократами“. […] Познакомился с организационными и этическими аспектами предвыборной кампании», — рассказал Мартынов на своей странице во «ВКонтакте».

Проект «Объединенные демократы» финансируется Ходорковским, о чем он прямо заявил на своем youtube-канале. Для участия в нем бизнесмен пригласил кандидатов на пост муниципальных депутатов. Коммунист Мартынов, известный тем, что был одним из организаторов попытки созыва нижневартовского референдума против концессии, в разговоре с журналистом агентства заявил, что ничего не знал о роли Ходорковского в проекте. «Я исходил из того, что это был бесплатный семинар, а знания выборного законодательства — это всегда полезно», — добавил кандидат.

Политолог Александр Безделов назвал участие члена КПРФ в проекте, финансируемом Ходорковским, «ситуацией, выходящей из ряда вон». «[Лидер КПРФ Геннадий] Зюганов неоднократно осуждал позицию Ходорковского. Поэтому тут есть определенная конфронтация позиции Мартынова, как члена КПРФ, и позиции ЦК КПРФ», — добавил Безделов. Выяснить мнение первого секретаря КПРФ Югры Алексея Савинцева не удалось. Он отказался общаться с журналистом «URA.RU».

Напомним, в сентябре в Нижневартовске пройдут выборы депутата в гордуму. Жителям предстоит найти замену уехавшему из города Анатолию Воробьеву. Выборы состоятся 8 сентября.