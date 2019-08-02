Главный прокурор Урала объяснил, за что спросит со свердловских чиновников

Прокуратура отметила работу свердловской власти Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Заместитель генерального прокурора РФ на Урале Юрий Гулягин потребовал от свердловских чиновников усовершенствовать работу муниципалитетов с надзорным ведомством. На расширенном заседании коллегии свердловской прокуратуры 2 августа он предложил взять за образец взаимодействие силовиков с областной властью.

«На уровне субъекта Российской Федерации на территории Свердловской области сформирована достаточно совершенная, хорошая нормативная база при взаимодействии с органами прокуратуры. Учитываются все наши замечания, принимаются наши законодательные инициативы», — подчеркнул заместитель генерального прокурора РФ Юрий Гулягин. Выступая, он заострил внимание участников заседания на необходимости качественно подготовиться к новому отопительному периоду и обеспечить переход к использованию эскроу-счетов в жилищном строительстве на Среднем Урале.

Присутствовавший на заседании губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ответ поблагодарил замгенпрокурора за «конструктивное рабочее взаимодействие» в вопросах «мусорной реформы», решении проблемы обманутых дольщиков и поддержании социальной стабильности в регионе. «Эта работа позволит сделать наши города и села чистыми, комфортными, повысить качество жизни людей», — сказал глава региона.

Позитивным примером он назвал и решение проблем дольщиков, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. По данным губернатора, с 2010 года в регионе завершено строительство 61 проблемного года, поддержку получили более 10 тысяч дольщиков.