Алексей Текслер осмотрел Советский район Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер 2 августа дал команду готовить проект путепровода над железнодорожным переездом у поселка Новосинеглазово. Распоряжение прозвучало во время поездки Текслера по Советскому району, передает корреспондент «URA.RU».

О проблемах жителей из-за пробок на переезде Текслеру рассказал глава района Владислав Макаров, когда врио губернатора осматривал, как идет реконструкция дорожной развязки на улицах Блюхера и Дарвина. Текслер отправился в Новосинеглазово, убедился, что проблема существует, и дал распоряжение готовить проект путепровода.

«Транспорта много, путепровод здесь необходим, — пояснил прессе Текслер. — Постараемся включить проект в соответствующие федеральные программы».

Почти весь маршрут был составлен по обращениям жителей в личные аккаунты Текслера в соцсетях. Так, ему пожаловались, что к школе искусств на Некрасовской невозможно подъехать из-за отсутствия дороги. На месте выяснилось, что мэрия запланировала все необходимые работы на данном участке. Аккаунты главы региона читает и врио мэра Наталья Котова.

Текслер также осмотрел, как идет реконструкция театра «Манекен», сквера на Плеханова, ознакомился с работой детской больницы №7.

Наталья Котова знает, о чем горожане просят Алескея Текслера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дорожную развязку Дарвина—Блюхера приведут в порядок к ноябрю Фото: Вадим Ахметов © URA.RU