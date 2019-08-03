Лидер свердловских единороссов рассказал о последней встрече с Анатолием Суховым

За месяц до смерти вице-спикер Заксобрания Свердловской области Анатолий Сухов обсуждал с коллегами по «Единой России» изменение формата работы общественных приемных. Об этом в разговоре с корреспондентом «URA.RU» рассказал зампредседателя Заксобрания Виктор Шептий.
«Анатолий Петрович пропустил несколько последних заседаний [Заксобрания]. Последний раз мы виделись с ним в июне и обсуждали изменение формата работы общественных приемных [„Единой России“]. Обсуждали, как сделать их работу эффективнее», — вспомнил Шептий. По его словам, дата прощания с Суховым станет известна сегодня после того, как спикер Людмила Бабушкина обсудит это с родственниками политика.
В аппарате Заксобрания также выразили соболезнования родным и близким Анатолия Сухова. «Депутаты и работники аппарата с глубоким прискорбием встретили известие о смерти <…> Анатолия Сухова. Из жизни ушел человек, знания, опыт, преданность делу которого неизменно были востребованы на сложных и ответственных направлениях работы», — говорится в заявлении представительного органа.
О смерти Анатолия Сухова стало известно накануне. Причиной смерти 63-летнего депутата стала продолжительная болезнь. Он входил в состав регионального парламента с 2010 года, а также возглавлял общественную приемную лидера «Единой России» Дмитрия Медведева.