В окружении Зеленского предложили сажать за переговоры с Россией

Уголовная ответственность будет грозить всем, кто вступит в переговоры с Москвой Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Не уполномоченные лица, вступившие в переговоры со «страной-агрессором» Россией, должны будут понести уголовную ответственность. Об этом заявил будущий депутат президентской партии «Слуга народа» Богдан Яременко.

«Я точно предложу изменения в Уголовный кодекс о ведении сепаратных переговоров без надлежащих полномочий государства», — заявил «Интерфакс-Украина» Яременко. Он отметил, что будет действовать без оглядки на своих коллег-депутатов.

Яременко подчеркнул, что он против того, чтобы государство влияло на жизнь общества. Однако, во внешней политике и обороне власти должны действовать четко и уверенно, заключил политик. Как отмечает телеканал 360, теперь вступать в диалог с российскими властями смогут только официальные лица.

Ранее пророссийский глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что продолжит вести переговоры с ополченцами, чтобы освободить украинцев. Для этого Медведчук должен общаться не только с непризнанными республиками, но и с Москвой, напоминает RT.