Чистая прибыль пермского аэропорта упала в 6 раз за год

Чистая выручка пермского аэропорта снизилась несмотря на увеличение пассажиропотока Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Выручка международного пермского аэропорта в 2018 году упала в шесть раз в сравнении с показателями 2017 года. Согласно данным системы анализа рынка и компаний «СПАРК-Интерфакс», в 2018 году воздушная гавань получила прибыль в размере 56,4 млн рублей.

«Чистая прибыль аэропорта „Пермь“ в 2017 году составила 338 млн рублей, а в 2018-м — 56,4 млн», — следует из опубликованных данных системы «СПАРК». Выручка акционерного общества при этом выросла за год с 1,5 до 1,1 млрд рублей.

Уточнить у представителей аэропорта, по какой причине упала чистая прибыль, «URA.RU» не удалось. В пресс-службе гавани обещали прокомментировать ситуацию позднее.

Пассажиропотока пермского аэропорта за год с 2017 по 2018 вырос на 13,5%. Это произошло благодаря открытию направлений в Калининград, Минеральные Воды, Когалым и Нижний Новгород и увеличению количества рейсов в Санкт-Петербург и Москву. Также из Перми стало возможно летать в грузинские Тбилиси и Батуми (до запрета на полеты в Грузию).

В ближайшие годы аэропорт планируют реконструировать. На проект реконструкции здания воздушной гавани власти планируют выделить 145 млн рублей. Однако в аэропорту до сих пор не завершена предыдущая реконструкция, которая коснулась перрона и рулежных дорожек.