Аэропорт Перми изменят еще сильнее, чем ожидалось

Проект по реконструкции аэропорта в Перми разработают к маю 2020 года Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Власти выделят 145 миллионов рублей на новый проект реконструкции аэропорта в Перми. Об этом сообщается на портале госзакупок. При этом в «Большом Савино» не могут вовремя завершить предыдущую реконструкцию, которая касается перрона и рулежных дорожек.

«Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса „Большое Савино“ (г. Пермь). 2 очередь», — под таким названием извещения указана сумма в 145 миллионов рублей. Проектировщик должен учесть, что на территории аэропорта будут располагаться стоянка и перроны. Также заказчика волнует наличие светосигнального оборудования.

Работы будут проходить в три этапа: к 15 ноября необходимо подготовить технико-экономическое обоснование предлагаемых конструктивных решений с учетом различных вариантов и схему планировки земельного участка аэродрома; к 1 марта необходимо провести инженерные изыскания. В полном объеме работы должны быть выполнены к 15 мая 2020 года.

Как писало «URA.RU» ранее, представитель подрядной организации объяснил отставание от графика реконструкции «изменением проектного решения и непредсказуемыми погодными условиями». В частности, рабочим потребовалось высушить почву для заливки бетона. Все работы обещают закончить к ноябрю 2019 года.