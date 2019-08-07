06 августа 2019
05 августа 2019

Главу думы на Урале подозревают в пенсионной афере

© Служба новостей «URA.RU»
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Председатель Думы платил бывшей знакомой за оказание информационных услугФото: ideputat.er.ru

Председатель Думы Алапаевского муниципального образования Иван Мельников может стать фигурантом уголовного дела по статье «превышение полномочий». Заявление на спикера в Следственный комитет готовят его коллеги депутаты.

«Пользуясь служебным положением, в 2017 году Мельников принял на работу консультантом Галину Шестакову, не оформив с ней трудовой договор. Вместо этого с ней заключили договор возмездного оказания информационных услуг. Раньше она работала под его началом в администрации начальником орготдела, но вышла на пенсию», — объяснил «URA.RU» депутат Думы Илья Чиж.

Ежемесячно за оказание информуслуг Шестакова получала 40 тысяч рублей. Депутат пояснил, если бы сотрудницу приняли в штат, она лишилась бы возможности получать муниципальную пенсию в размере 20 тысяч рублей, а в данном случае пенсия начислялась ей в полном объеме. Таким образом Шестакова отработала два года, пока история ее трудоустройства не стала известна депутатам. Они написали заявления в прокуратуру и государственную инспекцию труда Свердловской области.

По итогам проверки Думу признали виновной по статье 19,7 КОАП РФ (Непредставление сведений) и назначили штраф в размере 3000 рублей; трудовая инспекция по статье 5.27 КоАП РФ (Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права) назначила штраф в 60000.

«Сейчас мы готовим заявление в Следственный комитет, так как Мельников является спецсубъектом. Так же необходимо решать вопрос о взыскании с Шестаковой денег за два года, которые она получила незаконно», — добавил Илья Чиж.

Получить комментарий Мельникова редакции не удалось, так как он не берет телефон. Глава свердловских единороссов Виктор Шептий не ответил на звонок.

Отрафована Дума Алапаевского района
Фото: URA.RU © URA.RU
Отрафована Дума Алапаевского района
Фото: URA.RU © URA.RU
Отрафована Дума Алапаевского района
Фото: URA.RU © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
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