06 августа 2019
05 августа 2019

На Урале сошли с рельсов грузовые вагоны. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Железнодорожная станция, горка и вокзал. РЖД. Челябинск, поезд, вагон, железнодорожный узел, сырье для металлургии
Вагоны сошли с рельсов и опрокинулись (архивное фото)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пять пустых вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне «Ильмовка — Ревда» на Среднем Урале. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СВЖД).

Авария произошла 6 августа в 21 час 10 минут на участке «Дружинино-Решеты». Вагоны сошли с рельсов и опрокинулись. «В результате происшествия нарушен габарит соседнего пути. По предварительной информации, повреждена контактная сеть», — пояснили в железнодорожной компании. Там уточнили, что пострадавших в результате аварии не было. На время восстановительных работ пассажирские поезда перенаправили в объезд, через станцию Кузино.

В Уральском Следственном управлении на транспорте СК РФ сообщили «URA.RU», что по факту схода вагонов начали доследственную проверку. Следователи проводят опрос очевидцев и сотрудников СВЖД, осматривают место ЧП, устанавливают сумму ущерба.

Фото: «Инцидент/Первоуральск», «ВКонтакте»
Фото: «Инцидент/Первоуральск», «ВКонтакте»
Фото: «Инцидент/Первоуральск», «ВКонтакте»

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