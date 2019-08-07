Пять пустых вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне «Ильмовка — Ревда» на Среднем Урале. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СВЖД).
Авария произошла 6 августа в 21 час 10 минут на участке «Дружинино-Решеты». Вагоны сошли с рельсов и опрокинулись. «В результате происшествия нарушен габарит соседнего пути. По предварительной информации, повреждена контактная сеть», — пояснили в железнодорожной компании. Там уточнили, что пострадавших в результате аварии не было. На время восстановительных работ пассажирские поезда перенаправили в объезд, через станцию Кузино.
В Уральском Следственном управлении на транспорте СК РФ сообщили «URA.RU», что по факту схода вагонов начали доследственную проверку. Следователи проводят опрос очевидцев и сотрудников СВЖД, осматривают место ЧП, устанавливают сумму ущерба.