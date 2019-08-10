Во время общения с журналистами президент США Дональд Трамп не сразу понял, о ком идет речь, когда его спросили об украинском лидере Владимире Зеленском. На опубликованное на YouTube видео обратила внимание телеведущая Ольга Скабеева.
На записи слышно, как американский журналист спросил у Трампа, планирует ли он приглашать в Белый дом Зеленского. Не дождавшись окончания вопроса, президент США переспросил собеседника: «Простите, о ком вы говорите?». После уточнения глава государства сказал, что с нетерпение ждет встречи с украинским лидером, назвав его «разумным парнем».
«Это очень-очень смешно. И немного обидно. Зеленскому», — написала в своем telegram-канале Скабеева, подкрепив пост расшифровкой и видеозаписью беседы президента с журналистом.