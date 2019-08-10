09 августа 2019

Скабеева посмеялась над «забывшим» Зеленского Трампом. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com, американский флаг, трамп дональд
Дональд Трамп «забыл» имя президента УкраиныФото: depositphotos.com

Во время общения с журналистами президент США Дональд Трамп не сразу понял, о ком идет речь, когда его спросили об украинском лидере Владимире Зеленском. На опубликованное на YouTube видео обратила внимание телеведущая Ольга Скабеева.

На записи слышно, как американский журналист спросил у Трампа, планирует ли он приглашать в Белый дом Зеленского. Не дождавшись окончания вопроса, президент США переспросил собеседника: «Простите, о ком вы говорите?». После уточнения глава государства сказал, что с нетерпение ждет встречи с украинским лидером, назвав его «разумным парнем».

«Это очень-очень смешно. И немного обидно. Зеленскому», — написала в своем telegram-канале Скабеева, подкрепив пост расшифровкой и видеозаписью беседы президента с журналистом.

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© Служба новостей «URA.RU»
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