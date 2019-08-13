Reuters назвал нового посла США в России

Президент США Дональд Трамп планирует назначить новым послом в России Стивена Бигана. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимный источник.
«Биган внес большой вклад в переговоры с КНДР о ядерном разоружении», — сообщают в агентстве. Если кандидатура дипломата будет утверждена, то он приступит к исполнению обязанностей в октябре — тогда свой пост покинет нынешний посол США в России Джон Хантсман.
Биган изучал русский язык и политологию в университете Мичигана. В начале 1990-х возглавлял московское отделение Международного республиканского института (в 2016 году организацию признали нежелательной). Позже Биган ездил в Россию, когда работал в Ford Motor.
Джон Хантсман подал свое заявление об отставке 5 августа, напоминает RT. О причинах его ухода не сообщается. За два года работы Хантсман многократно делал антироссийские заявления, в том числе угрожал России авианосцами в Средиземном море, напоминает «Национальная служба новостей».