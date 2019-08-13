Владимир Васильев признал свою вину и извинился перед родственниками погибших Фото: скриншот видео из группы VK «Типичный Екатеринбург»

новость из сюжета Смертельное ДТП на Малышева в Екатеринбурге

Опубликованы кадры допроса уличного художника Владимира Васильева, который устроил в центре Екатеринбурга смертельную аварию. Видеозапись показало ГУ МВД по Свердловской области.

На видео Васильев признает свою вину и раскаивается в содеянном, а также просит прощения у родственников погибших. «Я не желал смертей. Умоляю, простите меня, если это возможно. Я постараюсь всеми силами загладить свою вину», — говорит виновник ДТП, в котором погибли два человека. Также он пояснил, что имеет пятилетний стаж вождения. С предъявленным обвинением (ДТП с двумя и более погибшими) художник согласился.

Страшная авария в уральской столице произошла 4 августа на перекрестке улиц Малышева и Московской. Водитель KIA Rio (Васильев), по словам очевидцев, ехал с огромной скоростью и проехал на два красных светофора, после чего врезался в автомобиль Lada. В результате ДТП погибли водитель и пассажир такси, три человека были госпитализированы.

13 августа гонщика задержали и допросили. Очевидцы предполагали, что водитель KIA и его пассажир находились в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Позже экспертиза показала, что в крови Васильева не нашли ни наркотиков, ни алкоголя.