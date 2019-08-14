Путин рассчитывает на снижения ставок по ипотеке

Ранее Владимир Путин прогнозировал, что ставки по ипотеке снизятся к концу года Фото: Илья Московец © URA.RU

Руководство РФ ожидает снижения ставок по ипотеке до конца года. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с главой банка ВТБ Андреем Костиным.

«Ипотека чувствует себя хорошо, Вы знаете. Никаких „мыльных пузырей“ мы тут не видим. <…> По июню у нас средняя стоимость ипотеки 9,9 процента. <…> Мы считаем, что ставки пойдут вниз до конца года», — рассказал Костин. «Да, я тоже на это рассчитываю, имея в виду и снижение инфляции», — приводит комментарий Путина пресс-служба Кремля.

Как писало «URA.RU», ранее глава государства озвучивал прогноз, по которому к концу года ставка ипотечного кредитования должна опуститься ниже 10%. Позже стало известно, что на снижение процентов по ипотеке пошел Сбербанк. Теперь приобрести квартиры в новостройке в кредит можно по ставке от 7,6% годовых, а жилье на вторичном рынке — от 9,1%.