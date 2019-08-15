Специалисты уже сейчас обсуждают дальнейшую судьбу А-321-211 «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в кукурузном поле вблизи города Раменского. В качестве примера того, что может произойти с машиной, вспоминают случай в Домодедово в 2010 году.
«Будет проведена экспертиза, но уже сейчас с уверенностью 99% можно сказать, что самолет после такой посадки к полетам не пригоден. Возникает вопрос, кто и когда будет ее вывозить с места посадки. В авиационных кругах хорошо помнят судьбу Ту-154 в Домодедово, который после крушения пять лет пролежал в поле», — рассказал собеседник агентства.
По словам специалиста из Росавиации, речь идет о катастрофе в Домодедово самолета Ту-154 4 декабря 20190 года. Лайнер компании
Между тем, как сообщает telegram-канал 112, компания «Русмолоко», которая арендует поле, где сел А-321, готова предъявить претензии «Уральским авиалиниям». Хозяин кукурузы уже подсчитывает убытки. «У нас 2800 голов дойного стада, вот эта кукуруза — наши запасы на зиму. Оценить ущерб пока нет возможности, не пускают на место, но, полагаю, будет серьёзно. Надо думать, чем зимой кормить скот», — приводит слова директора Раменского отделения компании Сергея Должикова канал 112.
ВИДЕО: telegram-канал BAZA, место посадки А-321 15 августа 2019 года