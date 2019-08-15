Самолет сел на брюхо посреди кукурузного поля Фото: «Новости гражданской авиации», ВК

новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Специалисты уже сейчас обсуждают дальнейшую судьбу А-321-211 «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в кукурузном поле вблизи города Раменского. В качестве примера того, что может произойти с машиной, вспоминают случай в Домодедово в 2010 году.

«Будет проведена экспертиза, но уже сейчас с уверенностью 99% можно сказать, что самолет после такой посадки к полетам не пригоден. Возникает вопрос, кто и когда будет ее вывозить с места посадки. В авиационных кругах хорошо помнят судьбу Ту-154 в Домодедово, который после крушения пять лет пролежал в поле», — рассказал собеседник агентства.

По словам специалиста из Росавиации, речь идет о катастрофе в Домодедово самолета Ту-154 4 декабря 20190 года. Лайнер компании South East Airlines совершил вынужденную посадку в аэропорту Домодедово из-за сбоя в работе топливной системы. Во время посадки самолет выкатился за пределы ВПП и разрушился. На его борту находились 171 (163 пассажира и 8 членов экипажа), из них двое погибли, еще 83 получили травмы. После крушения Ту-154 пять лет лежал в поле, так как выяснилось, что вывозить его дорого, дешевле бросить. В конце концов, его вывезли лишь в декабре 2015 года.

Между тем, как сообщает telegram-канал 112, компания «Русмолоко», которая арендует поле, где сел А-321, готова предъявить претензии «Уральским авиалиниям». Хозяин кукурузы уже подсчитывает убытки. «У нас 2800 голов дойного стада, вот эта кукуруза — наши запасы на зиму. Оценить ущерб пока нет возможности, не пускают на место, но, полагаю, будет серьёзно. Надо думать, чем зимой кормить скот», — приводит слова директора Раменского отделения компании Сергея Должикова канал 112.

ВИДЕО: telegram-канал BAZA, место посадки А-321 15 августа 2019 года

Место крушения Ту-54 в Домодедово Фото: «Новости гражданской авиации», ВК