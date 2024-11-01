Свердловский участник СВО погиб в боях за Михайловку. Фото

01 ноября 2024 в 03:00 Размер текста - 17 +

Траур пройдет на Мемориале боевой доблести и трудовой славы березовчан (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В боях за село Михайловка Донецкой Народной Республики (ДНР) 28 августа погиб 63-летний гвардии рядовой Николай Адамов из Березовского (Свердловская область). Прощание с бойцом состоится 2 ноября в его родном городе, сообщил глава Березовского городского округа Евгений Писцов. «В субботу (2 ноября — прим. URA.RU) город достойно проводит в последний путь гвардии рядового Николая Адамова. К большому горю близких и земляков, Николай Гаврилович погиб 28 августа 2024 года при выполнении боевых задач на территории населенного пункта Михайловка Ясиноватского района Донецкой Народной Республики. Приношу глубокие соболезнования родным и близким героя», — написал Писцов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Адамов родился 4 марта 1961 года в городе Березовском. После окончания школы № 5 в 1976 году он поступил в училище № 67, где обучался на слесаря-ремонтника. Начав свою карьеру по полученной специальности, в последующие годы он долгое время работал водителем такси. В 2019 году Николай Адамов перешел на работу контролером в ведомственную охрану Уральского регионального филиала «Минэнерго России». В свободное от работы время погибший солдат увлекался механикой, особенно его интересовали мотоциклы. Кроме того, он был рыбаком и охотником. По словам его родственников, погибший солдат посвящал много времени своей семье, особенно трем дочерям, активно помогал своей сестре и принимал участие в воспитании внуков. Траурный митинг пройдет в 12:00 на Мемориале боевой доблести и трудовой славы березовчан. 13:00 — отпевание и захоронение в почетном секторе Северного кладбища. Поминальный обед пройдет в кафе «Молодежное» (Березовский, ул. Маяковского, 2). Село Михайловка в ДНР российские военные освободили 13 октября. Позже появилось видео с водружением флага России над Михайловкой. Его снял дрон, и на нем видно, как солдат Вооруженных сил РФ машет флагом на крыше одного из зданий. Николай Адамов погиб при выполнении боевых задач страница Евгения Писцова в соцсети «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В боях за село Михайловка Донецкой Народной Республики (ДНР) 28 августа погиб 63-летний гвардии рядовой Николай Адамов из Березовского (Свердловская область). Прощание с бойцом состоится 2 ноября в его родном городе, сообщил глава Березовского городского округа Евгений Писцов. «В субботу (2 ноября — прим. URA.RU) город достойно проводит в последний путь гвардии рядового Николая Адамова. К большому горю близких и земляков, Николай Гаврилович погиб 28 августа 2024 года при выполнении боевых задач на территории населенного пункта Михайловка Ясиноватского района Донецкой Народной Республики. Приношу глубокие соболезнования родным и близким героя», — написал Писцов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Адамов родился 4 марта 1961 года в городе Березовском. После окончания школы № 5 в 1976 году он поступил в училище № 67, где обучался на слесаря-ремонтника. Начав свою карьеру по полученной специальности, в последующие годы он долгое время работал водителем такси. В 2019 году Николай Адамов перешел на работу контролером в ведомственную охрану Уральского регионального филиала «Минэнерго России». В свободное от работы время погибший солдат увлекался механикой, особенно его интересовали мотоциклы. Кроме того, он был рыбаком и охотником. По словам его родственников, погибший солдат посвящал много времени своей семье, особенно трем дочерям, активно помогал своей сестре и принимал участие в воспитании внуков. Траурный митинг пройдет в 12:00 на Мемориале боевой доблести и трудовой славы березовчан. 13:00 — отпевание и захоронение в почетном секторе Северного кладбища. Поминальный обед пройдет в кафе «Молодежное» (Березовский, ул. Маяковского, 2). Село Михайловка в ДНР российские военные освободили 13 октября. Позже появилось видео с водружением флага России над Михайловкой. Его снял дрон, и на нем видно, как солдат Вооруженных сил РФ машет флагом на крыше одного из зданий.