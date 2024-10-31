Уральский миллиардер создает нового агропромышленного гиганта

Экс-президент УГМК Махмудов и его партнер Юзефович создают новый агрохолдинг

01 ноября 2024 в 05:43 Размер текста - 17 +

В новом агрохолдинге будут объединены все активы в сфере, которые имеются у Махмудова Фото: ООО «УГМК-Холдинг» Экс-президент УГМК Искандар Махмудов и его партнер Иван Юзефович планируют объединить аграрные активы в единый агрохолдинг «Просторы». После завершения объединения площадь земель компании может достигнуть 450 тысяч гектаров, а его стоимость станет оцениваться в 50 млрд рублей. «Аграрные активы, приобретенные структурами бывшего президента УГМК Искандара Махмудова и его партнера Ивана Юзефовича, планируется объединить в единый вертикально интегрированный агрохолдинг «Просторы». После завершения процесса консолидации совокупная площадь пахотных земель холдинга может достигнуть 450 тыс. гектаров, а его стоимость оценивается в 50 млрд рублей», — передает газета «Коммерсант». По данным ЕГРЮЛ, 30 октября владельцем 99% долей в ООО «Инвестком» стало АО «Агрохолдинг «Просторы». Компанией «Инвестком» владел Юзефович и она управляет 11 аграрными предприятиями, среди которых есть производители круп и риса — организация АФГ «Националь», а также компания «Заречное», специализирующаяся на производстве мраморной говядины. Информация о бенефициарах «Просторов» не раскрывается, но источник газеты, близкий к компании, утверждает, что холдинг действует в интересах структур Махмудова. В рамках создания нового холдинга предполагается объединение всех сельскохозяйственных активов, связанных с бизнесменом. Ранее URA.RU писало о четырех уральских бизнесменах, которые вошли в рейтинг Forbes. Одними из них стали Искандар Махмудов и его партнер Андрей Бокарев, занявшие 25 и 26 места в рейтинге «50 россиян с наибольшими доходами от дивидендов за 2023 год». Дивидендный доход партнеров достиг по 15,5 млрд рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-президент УГМК Искандар Махмудов и его партнер Иван Юзефович планируют объединить аграрные активы в единый агрохолдинг «Просторы». После завершения объединения площадь земель компании может достигнуть 450 тысяч гектаров, а его стоимость станет оцениваться в 50 млрд рублей. «Аграрные активы, приобретенные структурами бывшего президента УГМК Искандара Махмудова и его партнера Ивана Юзефовича, планируется объединить в единый вертикально интегрированный агрохолдинг «Просторы». После завершения процесса консолидации совокупная площадь пахотных земель холдинга может достигнуть 450 тыс. гектаров, а его стоимость оценивается в 50 млрд рублей», — передает газета «Коммерсант». По данным ЕГРЮЛ, 30 октября владельцем 99% долей в ООО «Инвестком» стало АО «Агрохолдинг «Просторы». Компанией «Инвестком» владел Юзефович и она управляет 11 аграрными предприятиями, среди которых есть производители круп и риса — организация АФГ «Националь», а также компания «Заречное», специализирующаяся на производстве мраморной говядины. Информация о бенефициарах «Просторов» не раскрывается, но источник газеты, близкий к компании, утверждает, что холдинг действует в интересах структур Махмудова. В рамках создания нового холдинга предполагается объединение всех сельскохозяйственных активов, связанных с бизнесменом. Ранее URA.RU писало о четырех уральских бизнесменах, которые вошли в рейтинг Forbes. Одними из них стали Искандар Махмудов и его партнер Андрей Бокарев, занявшие 25 и 26 места в рейтинге «50 россиян с наибольшими доходами от дивидендов за 2023 год». Дивидендный доход партнеров достиг по 15,5 млрд рублей.