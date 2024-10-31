31 октября 2024

В Екатеринбурге перенесут транспортное кольцо из-за краснокнижных кувшинок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, болото, кувшинки
Стройку из-за краснокнижных кувшинок остановили в июле этого года Фото:

В Екатеринбурге могут перенести строительство Срединного кольца, чтобы спасти краснокнижные кувшинки в озере Здохня. Документ от городской администрации опубликовал депутат Госдумы Андрей Альшевских.

«Действующей муниципальной программой „Столица“ мероприятия по проектированию и строительству улицы „Срединное кольцо“ в Программе не предусмотрены. Проектная документация, разработанная сторонними организациями, в Администрацию города Екатеринбурга не передавалась. Направление дополнительных средств на проектирование и строительство улицы Срединное кольцо не планируется», — говорится в документе.

Также есть вероятность, что редкие растения пересадят, так как из документа следует, что Ботанический сад УрО РАН получил на это разрешение. Кроме того, для защиты водных ресурсов в случае начала строительства предусмотрены специальные охранные мероприятия.

Стройку Срединного кольца остановили в июле 2024 года, так как нашли краснокнижные кувшинки на озере, которое планировалось засыпать перед постройкой дороги. Оно должно соединить улицу Металлургов и Малый Конный полуостров. Данный участок входит в проект по расширению улицы Татищева. Улицу Татищева расширяют в несколько этапов до 2027 года. Новая дорога будет вести к большому правительственному кварталу на ВИЗе-Правобережном, куда свердловский губернатор Евгений Куйвашев планирует перевезти правительство.

Ранее очистка озера Здохня стала причиной уголовного дела в отношении городского «Водоканала», который не могут привести в порядок с 2009 года. Тогда на проект по его очищению планировалось выделить из городского бюджета 27 миллионов рублей, хотя изначально потратить должны были 41,5 млн рублей.

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В Екатеринбурге могут перенести строительство Срединного кольца, чтобы спасти краснокнижные кувшинки в озере Здохня. Документ от городской администрации опубликовал депутат Госдумы Андрей Альшевских. «Действующей муниципальной программой „Столица“ мероприятия по проектированию и строительству улицы „Срединное кольцо“ в Программе не предусмотрены. Проектная документация, разработанная сторонними организациями, в Администрацию города Екатеринбурга не передавалась. Направление дополнительных средств на проектирование и строительство улицы Срединное кольцо не планируется», — говорится в документе. Также есть вероятность, что редкие растения пересадят, так как из документа следует, что Ботанический сад УрО РАН получил на это разрешение. Кроме того, для защиты водных ресурсов в случае начала строительства предусмотрены специальные охранные мероприятия. Стройку Срединного кольца остановили в июле 2024 года, так как нашли краснокнижные кувшинки на озере, которое планировалось засыпать перед постройкой дороги. Оно должно соединить улицу Металлургов и Малый Конный полуостров. Данный участок входит в проект по расширению улицы Татищева. Улицу Татищева расширяют в несколько этапов до 2027 года. Новая дорога будет вести к большому правительственному кварталу на ВИЗе-Правобережном, куда свердловский губернатор Евгений Куйвашев планирует перевезти правительство. Ранее очистка озера Здохня стала причиной уголовного дела в отношении городского «Водоканала», который не могут привести в порядок с 2009 года. Тогда на проект по его очищению планировалось выделить из городского бюджета 27 миллионов рублей, хотя изначально потратить должны были 41,5 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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