В Екатеринбурге перенесут транспортное кольцо из-за краснокнижных кувшинок. Фото

01 ноября 2024 в 00:36 Размер текста - 17 +

Стройку из-за краснокнижных кувшинок остановили в июле этого года Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Екатеринбурге могут перенести строительство Срединного кольца, чтобы спасти краснокнижные кувшинки в озере Здохня. Документ от городской администрации опубликовал депутат Госдумы Андрей Альшевских. «Действующей муниципальной программой „Столица“ мероприятия по проектированию и строительству улицы „Срединное кольцо“ в Программе не предусмотрены. Проектная документация, разработанная сторонними организациями, в Администрацию города Екатеринбурга не передавалась. Направление дополнительных средств на проектирование и строительство улицы Срединное кольцо не планируется», — говорится в документе. Также есть вероятность, что редкие растения пересадят, так как из документа следует, что Ботанический сад УрО РАН получил на это разрешение. Кроме того, для защиты водных ресурсов в случае начала строительства предусмотрены специальные охранные мероприятия. Стройку Срединного кольца остановили в июле 2024 года, так как нашли краснокнижные кувшинки на озере, которое планировалось засыпать перед постройкой дороги. Оно должно соединить улицу Металлургов и Малый Конный полуостров. Данный участок входит в проект по расширению улицы Татищева. Улицу Татищева расширяют в несколько этапов до 2027 года. Новая дорога будет вести к большому правительственному кварталу на ВИЗе-Правобережном, куда свердловский губернатор Евгений Куйвашев планирует перевезти правительство. Ранее очистка озера Здохня стала причиной уголовного дела в отношении городского «Водоканала», который не могут привести в порядок с 2009 года. Тогда на проект по его очищению планировалось выделить из городского бюджета 27 миллионов рублей, хотя изначально потратить должны были 41,5 млн рублей. telegram-канал Депутат Андрей Альшевских Фото: telegram-канал Депутат Андрей Альшевских Фото: telegram-канал Депутат Андрей Альшевских Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге могут перенести строительство Срединного кольца, чтобы спасти краснокнижные кувшинки в озере Здохня. Документ от городской администрации опубликовал депутат Госдумы Андрей Альшевских. «Действующей муниципальной программой „Столица“ мероприятия по проектированию и строительству улицы „Срединное кольцо“ в Программе не предусмотрены. Проектная документация, разработанная сторонними организациями, в Администрацию города Екатеринбурга не передавалась. Направление дополнительных средств на проектирование и строительство улицы Срединное кольцо не планируется», — говорится в документе. Также есть вероятность, что редкие растения пересадят, так как из документа следует, что Ботанический сад УрО РАН получил на это разрешение. Кроме того, для защиты водных ресурсов в случае начала строительства предусмотрены специальные охранные мероприятия. Стройку Срединного кольца остановили в июле 2024 года, так как нашли краснокнижные кувшинки на озере, которое планировалось засыпать перед постройкой дороги. Оно должно соединить улицу Металлургов и Малый Конный полуостров. Данный участок входит в проект по расширению улицы Татищева. Улицу Татищева расширяют в несколько этапов до 2027 года. Новая дорога будет вести к большому правительственному кварталу на ВИЗе-Правобережном, куда свердловский губернатор Евгений Куйвашев планирует перевезти правительство. Ранее очистка озера Здохня стала причиной уголовного дела в отношении городского «Водоканала», который не могут привести в порядок с 2009 года. Тогда на проект по его очищению планировалось выделить из городского бюджета 27 миллионов рублей, хотя изначально потратить должны были 41,5 млн рублей.