31 октября 2024

На набережной Камы в Перми открылось здание для клуба моржей и занятий ГТО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
К реконструкции набережной на правом берегу реки преступили в 2022 году
К реконструкции набережной на правом берегу реки преступили в 2022 году Фото:

В Кировском районе Перми на набережной открыли здание для клуба моржей и занятий ГТО. Об этом сообщил мэр города Эдуард Соснин.

«На набережной в Кировском районе <...> открылось новое здание для занятий ГТО и клуба моржей. Реализовали проект, учитывая мнения и пожелания наших горожан», — написал глава Перми в своем telegram-канале.

По словам Соснина, здание полностью готово к эксплуатации. В зимний период на обновленной территории планируют заливать ледовый каток. Набережную открыли минувшим летом, торжество приурочили к празднованию Дня города.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кировском районе Перми на набережной открыли здание для клуба моржей и занятий ГТО. Об этом сообщил мэр города Эдуард Соснин. «На набережной в Кировском районе <...> открылось новое здание для занятий ГТО и клуба моржей. Реализовали проект, учитывая мнения и пожелания наших горожан», — написал глава Перми в своем telegram-канале. По словам Соснина, здание полностью готово к эксплуатации. В зимний период на обновленной территории планируют заливать ледовый каток. Набережную открыли минувшим летом, торжество приурочили к празднованию Дня города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...