В Кировском районе Перми на набережной открыли здание для клуба моржей и занятий ГТО. Об этом сообщил мэр города Эдуард Соснин.
«На набережной в Кировском районе <...> открылось новое здание для занятий ГТО и клуба моржей. Реализовали проект, учитывая мнения и пожелания наших горожан», — написал глава Перми в своем telegram-канале.
По словам Соснина, здание полностью готово к эксплуатации. В зимний период на обновленной территории планируют заливать ледовый каток. Набережную открыли минувшим летом, торжество приурочили к празднованию Дня города.
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