31 октября 2024

Иск ПГНИУ к экс-ректору Красильникову рассмотрит суд общей юрисдикции

© Служба новостей «URA.RU»
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Вуз направил в суд иск к Дмитрию Красильникову в начале сентября
Вуз направил в суд иск к Дмитрию Красильникову в начале сентября Фото:

Дело о взыскании 2,2 млн рублей с бывшего ректора Пермского государственного университета (ПГНИУ) Дмитрия Красильникова передано из арбитража в суд общей юрисдикции. Эти сведения содержатся в судебных материалах.

«В рамках иска ПГНИУ ставит вопрос о привлечении к гражданско-правовой ответственности экс-руководителя за действия в период управления. Арбитражный суд решил — такой спор должен рассматриваться судом общей юрисдикции. Дело необходимо направить в Пермский краевой суд», — на делопроизводство ссылается «Коммерсант-Прикамье».

В документах указано, ответчик направил ходатайство о прекращении производства. Суд отказал в удовлетворении этого прошения.

Разбирательству предшествовала проверка казначейства, ее инициировала ФСБ. В сентябре прошлого года были обнаружены нарушения, связанные с использованием средств, выданных вузу в качестве субсидий из федерального бюджета. По мнению представителей университета, на посту ректора Красильников подписал приказы о стимулирующих выплатах сотрудникам административных подразделений ПГНИУ за высокую результативность в работе. У проверяющих появились вопросы к законности транзакций. 

URA.RU не удалось оперативно связаться с Дмитрием Красильниковым для обсуждения вопросов по теме публикации. Представитель экс-ректора ПГНИУ — Максим Кутовой отказался от общения с журналистами, ссылаясь на нехватку времени.

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Дело о взыскании 2,2 млн рублей с бывшего ректора Пермского государственного университета (ПГНИУ) Дмитрия Красильникова передано из арбитража в суд общей юрисдикции. Эти сведения содержатся в судебных материалах. «В рамках иска ПГНИУ ставит вопрос о привлечении к гражданско-правовой ответственности экс-руководителя за действия в период управления. Арбитражный суд решил — такой спор должен рассматриваться судом общей юрисдикции. Дело необходимо направить в Пермский краевой суд», — на делопроизводство ссылается «Коммерсант-Прикамье». В документах указано, ответчик направил ходатайство о прекращении производства. Суд отказал в удовлетворении этого прошения. Разбирательству предшествовала проверка казначейства, ее инициировала ФСБ. В сентябре прошлого года были обнаружены нарушения, связанные с использованием средств, выданных вузу в качестве субсидий из федерального бюджета. По мнению представителей университета, на посту ректора Красильников подписал приказы о стимулирующих выплатах сотрудникам административных подразделений ПГНИУ за высокую результативность в работе. У проверяющих появились вопросы к законности транзакций.  URA.RU не удалось оперативно связаться с Дмитрием Красильниковым для обсуждения вопросов по теме публикации. Представитель экс-ректора ПГНИУ — Максим Кутовой отказался от общения с журналистами, ссылаясь на нехватку времени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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