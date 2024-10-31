Иск ПГНИУ к экс-ректору Красильникову рассмотрит суд общей юрисдикции

Дело о взыскании 2,2 млн рублей с бывшего ректора Пермского государственного университета (ПГНИУ) Дмитрия Красильникова передано из арбитража в суд общей юрисдикции. Эти сведения содержатся в судебных материалах.
«В рамках иска ПГНИУ ставит вопрос о привлечении к гражданско-правовой ответственности экс-руководителя за действия в период управления. Арбитражный суд решил — такой спор должен рассматриваться судом общей юрисдикции. Дело необходимо направить в Пермский краевой суд», — на делопроизводство ссылается «Коммерсант-Прикамье».
В документах указано, ответчик направил ходатайство о прекращении производства. Суд отказал в удовлетворении этого прошения.
Разбирательству предшествовала проверка казначейства, ее инициировала ФСБ. В сентябре прошлого года были обнаружены нарушения, связанные с использованием средств, выданных вузу в качестве субсидий из федерального бюджета. По мнению представителей университета, на посту ректора Красильников подписал приказы о стимулирующих выплатах сотрудникам административных подразделений ПГНИУ за высокую результативность в работе. У проверяющих появились вопросы к законности транзакций.
URA.RU не удалось оперативно связаться с Дмитрием Красильниковым для обсуждения вопросов по теме публикации. Представитель экс-ректора ПГНИУ — Максим Кутовой отказался от общения с журналистами, ссылаясь на нехватку времени.
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