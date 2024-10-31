Налоговая служба Челябинской области отправила южноуральским бойцам в зону СВО 10 легковых машин и один микроавтобус, которые раньше находились в подчинении ведомства. Об этом сообщил URA.RU руководитель регисполкома «Народного фронта» Денис Рыжий
«Налоговая служба области передала для челябинских бойцов на передовой 11 автомобилей в рамках распоряжения правительства РФ о передаче в зону СВО техники, которая ранее работала в органах власти. Это первая столь крупная единовременная поставка автотранспорта в регионе в рамках сбора „Все для Победы!“», — заявил URA.RU Рыжий.
Он отметил, что микроавтобусы на СВО нередко переделывают под автомобиль для эвакуации раненых. Это позволяет спасать жизни нашим бойцам.
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