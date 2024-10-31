31 октября 2024

Челябинские налоговики передали свои автомобили бойцам СВО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка гумпомощи на СВО. Тюмень, урал, уаз, гуманитарная помощь, гуманитарный груз, уаз буханка, нива, гуманитарка, сво, техника для СВО, трал
Отправленные автомобили из Челябинска облегчат жизнь бойцам на передовой (фото из архива) Фото:
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Налоговая служба Челябинской области отправила южноуральским бойцам в зону СВО 10 легковых машин и один микроавтобус, которые раньше находились в подчинении ведомства. Об этом сообщил URA.RU руководитель регисполкома «Народного фронта» Денис Рыжий

«Налоговая служба области передала для челябинских бойцов на передовой 11 автомобилей в рамках распоряжения правительства РФ о передаче в зону СВО техники, которая ранее работала в органах власти. Это первая столь крупная единовременная поставка автотранспорта в регионе в рамках сбора „Все для Победы!“», — заявил URA.RU Рыжий.

Он отметил, что микроавтобусы на СВО нередко переделывают под автомобиль для эвакуации раненых. Это позволяет спасать жизни нашим бойцам.

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Налоговая служба Челябинской области отправила южноуральским бойцам в зону СВО 10 легковых машин и один микроавтобус, которые раньше находились в подчинении ведомства. Об этом сообщил URA.RU руководитель регисполкома «Народного фронта» Денис Рыжий «Налоговая служба области передала для челябинских бойцов на передовой 11 автомобилей в рамках распоряжения правительства РФ о передаче в зону СВО техники, которая ранее работала в органах власти. Это первая столь крупная единовременная поставка автотранспорта в регионе в рамках сбора „Все для Победы!“», — заявил URA.RU Рыжий. Он отметил, что микроавтобусы на СВО нередко переделывают под автомобиль для эвакуации раненых. Это позволяет спасать жизни нашим бойцам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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