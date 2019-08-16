На Урале пожар на мосту отрезал от мира несколько деревень

В Таборинском районе Свердловской области сгорел автомобильный мост, связывавший четыре деревни с дорогами области. Пожар на площади 60 квадратных метров повредил опорные и поперечные конструкции, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
В тушении пожара использовалась одна единица техники и пять человек личного состава — с огнем удалось справиться за 15 минут. «Поврежденный огнем деревянный автомобильный мост обеспечивает сообщение с четырьмя населенными пунктами (деревни Добрино, Мочалка, Торомка и Емельяшевка)», — отметили в ведомстве. Всего в населенных пунктах живут 138 человек. По информации главы Таборинского муниципального района Виктора Роененко, жизнеобеспечение деревень не нарушено.
Сейчас движение по мосту ограничили. На место должен приехать специалист управления автомобильных дорог из Екатеринбурга, чтобы решить, будут ли его ремонтировать или менять полностью.