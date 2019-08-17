Обращение 19 политологов к российским властям раскритиковал их коллега

Политологи выступили с пропагандистским заявлением, уверен Максим Григорьев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Политологи, подписавшие открытое письмо против «репрессий», занимают антироссийскую позицию и выступают как пропагандисты. С такой оценкой в разговоре с «URA.RU» выступил президент Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты России Максим Григорьев.

Ранее группа из 19 политологов опубликовала открытое письмо, обращенное как к властям, так и к обществу. «Мы призываем к началу всероссийской гражданской кампании против политических репрессий. Пикеты, листовки, граффити, коллективные обращения, ежедневные акции», — указано в обращении. От российских властей политологи требуют «одуматься и прекратить эскалацию насилия в отношении мирных граждан и молодежи». Письмо разместил политолог фонда «Либеральная миссия» Кирилл Рогов на своей странице в Facebook. Обращение подписали его коллеги Глеб Павловский, Лилия Шевцова, Аркадий Дубнов, Георгий Сатаров и другие. Обращение политологов связано с реакцией властей на несанкционированные протестные акции в Москве, которые происходят с середины июля.

Многие из подписавших письмо долгое время работают за рубежом, пояснил «URA.RU» Максим Григорьев, приведя в пример Лилию Шевцову, которая на протяжении 25 лет трудится в США и Великобритании. «Структуры, где работают эти люди, занимают антироссийскую позицию. Поэтому называть этих людей российскими политологами не совсем верно», — пояснил собеседник агентства.

Эксперт также указал на профессиональную «ущербность» тех, кто подписал открытое письмо. Те протестные акции, которые происходят за границей, например, в Париже или США, они «не видят вовсе, а на то, что происходит в России, они смотрят в странном свете», уточнил Григорьев. «Их внимание не привлекло, что на разрешенном мероприятии задержаний практически не было, а все задержания происходили на запрещенных мероприятиях», — отметил Григорьев. По его словам, это также указывает на высокую степень ангажированности людей. «Здесь они выступают не как ученые-политологи, а как откровенные пропагандисты», — подчеркнул собеседник агентства.