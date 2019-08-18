8 пострадавших в ДТП госпитализированы
В Тульской области микроавтобус с 18 пассажирами столкнулся с автомобилем «Киа». Один человек погиб, еще 12, включая ребенка, пострадали. Об этом журналистам сообщили в региональном Минздраве и управлении МВД.
Авария произошла около 17:40 на 50-м километре автодороги Лопатково-Ефремов в Тепло-Огаревском районе. По предварительным данным, водитель «Киа» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Volkswagen, который следовал по маршруту «Тула-Липецк».
«В ДТП пострадали 12 человек. Госпитализированы 8 человек, из них один ребенок», — приводит «Интерфакс» слова собеседника из министерства. По его словам, состояние всех пострадавших врачи оценивают как стабильное. Водитель легкового авто погиб.