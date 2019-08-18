17 августа 2019

Под Тулой произошло смертельное ДТП с участием автобуса. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com , скорая, 03, скорая помощь, медицинская помощь, транспортное средство
8 пострадавших в ДТП госпитализированыФото: depositphotos.com

В Тульской области микроавтобус с 18 пассажирами столкнулся с автомобилем «Киа». Один человек погиб, еще 12, включая ребенка, пострадали. Об этом журналистам сообщили в региональном Минздраве и управлении МВД.

Авария произошла около 17:40 на 50-м километре автодороги Лопатково-Ефремов в Тепло-Огаревском районе. По предварительным данным, водитель «Киа» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Volkswagen, который следовал по маршруту «Тула-Липецк».

«В ДТП пострадали 12 человек. Госпитализированы 8 человек, из них один ребенок», — приводит «Интерфакс» слова собеседника из министерства. По его словам, состояние всех пострадавших врачи оценивают как стабильное. Водитель легкового авто погиб.

Фото: ГУ МЧС по Тульской области
Фото: ГУ МЧС по Тульской области

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