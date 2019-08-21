20 августа 2019

На Средний Урал идет ураган

© Служба новостей «URA.RU»
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Затопление центральных улиц во время дождя. Екатеринбург, пешеходный переход, дождь, ливень, потоп
МЧС рекомендует свердловчанам воздержаться от работ и отдыха на природеФото: Александр Мамаев © URA.RU

На Свердловскую область вечером 21 августа обрушится ураган с грозой и крупным градом. Об этом сообщило региональное МЧС.

«По данным синоптиков, вечером 20 и 21 августа в Свердловской области ожидаются грозы, сильные ливни, крупный град, ветер до 25 метров в секунду», — говорится в SMS, которое получили жители области. На сайте ведомства уточняется, что штормовое предупреждение объявлено в связи с прохождением атмосферного фронта.

Спасатели рекомендуют жителям воздержаться от работ и отдыха на природе. Автомобилистам советуют не оставлять машины вблизи деревьев и рекламных конструкций.

Предыдущий ураган обрушился на Средний Урал 11 августа. Тогда синоптики прогнозировали сильные дожди, грозы, град и порывы ветра до 20 метров в секунду.

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© Служба новостей «URA.RU»
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