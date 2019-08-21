На Средний Урал идет ураган

МЧС рекомендует свердловчанам воздержаться от работ и отдыха на природе
На Свердловскую область вечером 21 августа обрушится ураган с грозой и крупным градом. Об этом сообщило региональное МЧС.
«По данным синоптиков, вечером 20 и 21 августа в Свердловской области ожидаются грозы, сильные ливни, крупный град, ветер до 25 метров в секунду», — говорится в SMS, которое получили жители области. На сайте ведомства уточняется, что штормовое предупреждение объявлено в связи с прохождением атмосферного фронта.
Спасатели рекомендуют жителям воздержаться от работ и отдыха на природе. Автомобилистам советуют не оставлять машины вблизи деревьев и рекламных конструкций.
Предыдущий ураган обрушился на Средний Урал 11 августа. Тогда синоптики прогнозировали сильные дожди, грозы, град и порывы ветра до 20 метров в секунду.