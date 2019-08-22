Михаил Горбачев повлиял на имидж экс-губернатора Ямала

Юрий Неелов (слева) до сих пор носит усы Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Носить усы экс-губернатору Ямала, бывшему члену Совета Федерации Юрию Неелову разрешил сам генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев. О факте из своей молодости сенатор рассказал на торжественном приеме у губернатора Тюменской области Александра Моора, посвященного 100-летию тюменского комсомола. С 1983 по 1986 годы Неелов возглавлял региональный обком ВЛКСМ.

По словам Неелова, глава тюменского обкома КПСС Владимир Богомяков посоветовал ему сбрить усы, потому что такой имидж не соответствует комсомольскому лидеру. Но Неелов не успел сходить в парикмахерскую и встретил генсека, который внезапно прибыл в Тюмень, с усами. «После визита Горбачев похвалил меня за работу. „А усы — носи“, — сказал он мне. Так с тех пор и не сбриваю!» — приводит слова сенатора «Тюменская линия».

Губернатор Моор, выступая на приеме, напомнил, что комсомольцы внесли большой вклад в развитие нефтегазового комплекса на на территории «большой» Тюменской области — в частности, построили 21 город на Ямале и Югре.

«Мне трудно представить, как без интернета, телефонов и WhatsApp, без видеконференцсвязи за такой короткий исторический период люди смогли освоить такую огромную территорию и создать масштабный топливно-энергетический комплекс, которым сегодня гордится вся страна, с которым считается весь мир», — подчеркнул глава региона.