Захарова рассказала, что общего у Крыма с Гренландией

Общее у Крыма и Гренландии в том, что судьбу территории должно решать ее население, пояснила Мария Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Присоединение Крыма к России и возможность покупки Гренландии Вашингтоном на самом деле очень похожи, однако по-разному воспринимаются общественным мнением в западных странах. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Представитель дипломатического ведомства в качестве аргумента привела мнение датской королевской семьи, что в конечном итоге судьбу острова должно решать его население. «Я не могу понять, почему же в 2014 году эта концепция показалась западным странам неправильной?» — приводит слова Захаровой «Российская газета».

В ситуации с Крымом мнение народа полуострова выражалось дважды, отметила представитель МИДа. Первый раз — во время референдума о принадлежности территории в 2014 году, второй — в ходе президентских выборов, когда большинство жителей полуострова отдали свои голоса за Владимира Путина.

Ранее идею о покупке Гренландии Соединенными Штатами Америки высказал президент Дональд Трамп. В случае согласия Копенгагена сделка оценивалась бы в 600 млн долларов в год, однако правительство страны заявило об абсурдности продажи острова, напоминает телеканал 360.