Польша жестко высказалась о ситуации с БПЛА в Европе

В Польше прокомментировали ситуацию с использованием беспилотных летательных аппаратов в Европе и обострением на восточной границе Евросоюза. По мнению главы МИД страны Радослава Сикорского, прилет БПЛА был «тактически глупой и контрпродуктивной» эскалацией украинского конфликта.
«Польский министр назвал вторжение беспилотников „тактически глупым и контрпродуктивным“», — пишет британское The Guardian со ссылкой на пресс-релиз, который должен быть опубликован в четверг. По данным издания, Европейская комиссия готовится призвать страны ЕС завершить создание единой системы защиты от дронов — так называемой «стены дронов» — к концу 2027 года.
Сикорский также отверг заявления о провокационном характере передачи Украине американских крылатых ракет Tomahawk. Он заявил, что это оружие можно будет использовать для ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.
«Стена дронов» предполагает объединение средств радиоэлектронной борьбы, радаров, систем противовоздушной обороны и специальных комплексов для обнаружения и перехвата беспилотников на восточной границе ЕС. Проект обсуждается в Евросоюзе с мая 2024 года, а к переговорам в сентябре 2025-го подключилась и Украина.
Предполагается, что новая система позволит существенно повысить уровень безопасности в регионе и станет ответом на серию инцидентов с дронами, в том числе на территории Польши. Еврокомиссия планирует расширить «стену дронов» на все европейские регионы.
