Полиция искала бомбу в доме родителей Зеленского

В украинском Кривом Роге полиция проверила на наличие взрывчатки дом, в котором живут родители президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание Strana.ua.
«Проверку провели после того, как силовики в Киеве получили уведомления о „возможном минировании“ нескольких объектов в украинской столице и дома родителей Зеленского в Кривом роге», — отмечают журналисты со ссылкой на собственные источники в МВД Украины.
В итоге взрывчатых веществ в доме родителей украинского лидера обнаружено не было. Тем не менее, в дальнейшем жилье родственников Зеленского еще будут проверять, так недавно в их адрес поступали угрозы от ряда праворадикальных организаций.
Ранее на Украине было возбуждено уголовное дело против автора ролика, в котором президента Украины Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик. Национальная полиция Украины уже установила личность создателя видео, напоминает «Национальная служба новостей». Дело возбуждено по статье «Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля». Автору скандального видео грозит лишение свободы на пять лет.