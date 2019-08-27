Брат уральского депутата Госдумы отрекся от статуса «вор в законе» через суд

Амирхан Муцоев — младший брат депутата Госдумы от Первоуральска Зелимхана Муцоева Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Председатель набсовета ГК «Регионы» Амирхан Муцоев (Мори) — родной брат депутата Госдумы от Свердловской области Зелимхана Муцоева — через суд добился снятия с себя статуса вора в законе, который, как было установлено в ходе рассмотрения иска, был ошибочно «присвоен» ему правоохранительными органами.

Ранее в распоряжение портала «Прайм крайм» попала милицейская карточка оперативного учета от 2004 года, где Муцоев значится как вор в законе, несмотря на то что к уголовной ответственности он не привлекался. В итоге Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск предпринимателя и признал недействительными распространяемые сведения о его принадлежности к высшей преступной иерархии, передает «Московский комсомолец».

В марте президент России Владимир Путин ужесточил наказание для криминальных авторитетов. В Уголовном кодексе появилась статья «занятие высшего положения в преступной иерархии». Отныне «лица, занимающие высшее положение в преступной иерархии», наказываются 8—15 годами колонии и штрафом до пяти миллионов рублей.