Фрики превратили серьезное обсуждение в скандал Фото: Андрей Гусельников, «URA.RU»

Перепалка между защитниками парка Зеленая роща и провластными общественниками на совещании в мэрии Екатеринбурга едва не окончилась дракой.

Поначалу все шло спокойно, пока в обсуждение не встрял депутат гордумы, герой многих скандалов Александр Колесников. Он активно настаивал на вырубке деревьев. «В зарослях совершаются правонарушения — и эксгибиционисты там, и нападения на женщин», — пояснил он.

Впрочем, главной «звездой» стал не он, а член общественной палаты Свердловской области Владимир Черкашин. Сперва он перебил урабаниста-общественника Владимира Злоказова, выступавшего от имени группы «Друзья Зеленой Рощи» с предложениями, как улучшить проект реконструкции. «Зачем мы вас слушаем, когда есть утвержденный проект!» — закричал Черкашин.

За Злоказова вступились жительницы домов возле Зеленой рощи, и тогда Черкашин обрушился на них. «Вам лечиться надо, вы шизоферники, да заткнись ты!» — стал он кричать на женщин. Проводивший совещание вице-мэр Алексей Бубнов лишь хватался за голову.

Не обошлось и без конструктива: председатель комитета по благоустройству города Тамара Благодаткова сообщила Злоказову, что многие замечания урбаниста к проекту (по части дорожек, выходов) уже приняты. Но по главному вопросу — какими должны быть детские площадки и зоны отдыха (именно в этой части проект подвергают острой критике) — все остались при своих мнениях.

Эксперты-биологии поддержали желание жителей города сохранить «харизму старого парка», но объяснили, что старые деревья надо заменять новыми, иначе они будут гнить и падать, и что надо убирать клены и другие деревья-сорняки. Резюмируя, вице-мэр Бубнов сообщил, что, несмотря на задержку, общий срок реконструкции (до конца 2019 года) будет выдержан.

Предложения урбанистов, как улучшить реализуемый проект реконструкции парка Зеленая роща Скриншот: с сайта «Живые улицы» (livestreets.ru)

Скриншот: с сайта «Живые улицы» (livestreets.ru)