В Вологодской области избрали губернатором опытного единоросса

В Вологодской области закончились выборы главы региона. По предварительным данным избиркома, с результатом 62,2% лидирует действующий губернатор-единоросс Олег Кувшинников.
Второй результат в 24,3% голосов показала кандидат от ЛДПР, депутат Заксобрания Вологодской области Ольга Ширикова. Она провела довольно активную кампанию, однако добиться «прорывных» результатов у нее не вышло. За выдвиженца «Справедливой России» Маргариту Савоськину проголосовали 7,4% избирателей. Кандидаты от «Народного альянса» Вадим Петриенко и партии «Родина» Алексей Рылеев получили 1,4% и 1,8% голосов соответственно.
Олег Кувшинников руководит Вологодской областью с 2011 года. В июле аналитики экспертной сети «Давыдов индекс» предположили, что на прошедших выборах политик не сможет одержать победу в первом туре. Однако в итоге команде действующего главы региона удалось грамотно провести предвыборную кампанию и не допустить проведения в области второго тура голосования.