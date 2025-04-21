Суд признал Google виновным в разглашении данных о погибших на СВО военных

Таганский суд Москвы признал компанию Google виновной в разглашении личных данных российских военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине. Об этом говорится в решении суда по делу об административном правонарушении.
«... поступили решения о признании информации, содержащей сведения, раскрывающие потери личного состава Вооруженных сил Российской Федерации в период проведения специальной операции, имена, анкетные данные погибших, а также их персональные данные, информацией, распространение которой в РФ запрещено», — сказано в документах. Текст передает ТАСС.
Эти данные были опубликованы в одном из видеороликов на платформе YouTube. Также в решении суда указано, что в соответствии с пользовательским соглашением YouTube, предоставление сервиса осуществляется компанией Google LLC, которая ведет свою деятельность на основании законов штата Делавэр.
Суд назначил Google штраф в размере 3,8 миллиона рублей. В рамках рассмотрения дела также были учтены публикации других материалов, в частности инструкции по сдаче в плен для российских военнослужащих, однако основной причиной привлечения компании к ответственности стало распространение персональных данных погибших военных.
Ранее Таганский районный суд неоднократно привлекал компанию Google к административной ответственности, назначая штрафы. Основанием для возбуждения административных дел послужили размещенные на платформе YouTube видеоматериалы, содержащие пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений (организация ЛГБТ признана экстремистской и запрещена в РФ), а также дискредитирующие ВС РФ.
По имеющимся данным, сумма задолженности Google перед Российской Федерацией по административным штрафам достигла двух ундециллионов рублей (это число включает 36 нулей) и продолжает увеличиваться ежедневно в связи с неуплатой и начислением пени. Отмечается, что возвращение компании на российский рынок станет возможным лишь после полного исполнения судебных решений.
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