В России могут запретить покупать недвижимость за наличные

В России до конца 2025 года могут принять закон, который запретит проводить сделки с жильем стоимостью свыше одного миллиона рублей за наличные. Об этом сообщила автор законопроекта, зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. По ее словам, инициатива уже давно обсуждается с профессиональным сообществом, а текст законопроекта подготовлен и может быть внесен в Госдуму в июне-июле текущего года.
«В России до конца текущего года могут принять закон, устанавливающий запрет на проведение сделок с жильем за наличные, если оно дороже одного миллиона рублей...» — пишет РИА Новости Недвижимость со ссылкой на слова эксперта. Разворотнева также отметила, что в документе отражена мировая практика, которая практически исключает использование наличных при расчетах за недвижимость.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, число преступлений, связанных с лишением граждан недвижимости, увеличилось с шести тысяч в 2022 году до восьми тысяч в 2023 году, а ущерб составил 42 миллиарда рублей против 32 миллиардов годом ранее. В настоящее время на российском рынке 10–15% сделок между физическими лицами совершаются за наличные, тогда как в большинстве зарубежных стран преобладают безналичные расчеты. Глава Союза профессионалов рынка недвижимости Александр Попов добавил, что нововведение должно повысить прозрачность сделок и сократить риски мошенничества. Он подчеркнул, что речь не идет о запрете сделок через банковские переводы и электронные сервисы, так как банки выступают дополнительным гарантом безопасности таких операций.
Ранее гендиректор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко сообщил, что россияне теперь могут накопить на приобретение квартиры быстрее, чем ранее. Это связано с тем, что темпы роста стоимости жилья замедлились, в то время как заработные платы продолжают увеличиваться. В среднем по стране, чтобы приобрести квартиру стоимостью 5 841 262 рубля при средней месячной зарплате 86 582 рубля, потребуется примерно 5,6 года. Для сравнения, год назад этот показатель составлял около 5,9 года. Эксперт отметил, что подобная динамика обусловлена именно отставанием роста цен на недвижимость от повышения доходов населения.
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