На фонд капитального ремонта Пермского края написали заявление в полицию Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Фонд капитального ремонта Пермского края проверит Следственный комитет. Материалы по заявлению компании ООО «Верхнекампроект» (копия есть в распоряжении редакции), обвинившей фонд во лжи, сотрудники полиции направили в региональное управление СКР.

«Мы написали заявление в полицию на фонд капремонта еще до того, как появилась информация о том, что они расторгают с нами контракты, и до того, как они начали лгать по поводу того, что не знали о сквозной трещине на стене дома по Комсомольскому проспекту, 31а», — рассказал «URA.RU» гендиректор ООО «Верхнекампроект» Илья Орлов. Он уточнил, что поводом для подачи заявления послужили неправомерные, по его мнению, действия, связанные с ограничением конкуренции.

В начале сентября подрядчик при проведении капитального ремонта фасада на Комсомольском проспекте, 31а обнаружил сквозную трещину шириной около 11 мм. Появилась информация о возможном обрушении дома, а фонд капремонта, выступавший заказчиком, обвинил проектировщиков (ООО «Верхнекампроект») в некачественной работе. ООО «Верхнекампроект» документально опровергло данную информацию и заявило, что фонд лжет. Причиной всего негатива могло стать то, что сотрудники фонда не хотят им давать новые контракты на общих условиях, утверждают проектировщики.

В пресс-службе фонда данную информацию «URA.RU» не прокомментировали. Ранее в организации заявляли, что в проектной документации, разработанной ООО «Верхнекампроект», сведения о сквозной трещине отсутствуют.