Пермский фонд капремонта ответил компании, обвинившей его во лжи

Фонд капитального ремонта Пермского края расторг шесть договоров с ООО «Верхнекампроект» Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Пермский фонд капитального ремонта в одностороннем порядке расторг шесть договоров с проектной организацией ООО «Верхнекампроект», сообщили «URA.RU» в пресс-службе фонда. Этот подрядчик разработал проект капремонта дома на Комсомольском проспекте, 31а и заявил, что фонд скрывает данные про опасную трещину в доме.

«По ряду проектов у нас были серьезные претензии относительно качества выполненных работ. Разумеется, ни о какой оплате работ в полном объеме в этой ситуации речи быть не может. К подрядчику будут применены штрафы за срывы сроков», — сообщил «URA.RU» гендиректор Фонда капитального ремонта Пермского края Дмитрий Баранов. Там уточнили, что общая сумма по всем контактам на разработку 67 проектов составляет 13,7 миллионов рублей, а уведомления о расторжении договоров были отправлены 5 июля и 12 августа.

Причиной расторжения договоров стало нарушение сроков сдачи проектной документации. «Организация должна была предоставить в Фонд капитального ремонта готовые проекты в июне—июле 2019 года. На сегодняшний день проекты в полном объеме все еще не предоставлены», — сообщили в пресс-службе фонда.

Также в фонде уточнили, что в представленной проектной организации документации по дому на Комсомольском проспекте, 31а нет данных о сквозной трещине в пятиэтажке.