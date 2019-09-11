Найдена квартира, в которой проживал «кремлевский шпион»

Раскрыты данные о квартире бывшего работника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ подозревают в работе на ЦРУ. Возможный шпион американских спецслужб проживал на севере Москвы. Данная информация содержится в открытой телефонной базе Nomer.org.
«Предполагаемый шпион с матерью занимали „однушку“. Кадастровая стоимость соседней квартиры, также однокомнатной, оценивается в 5,37 миллиона рублей», — пишет «Московский комсомолец».
Квартира Смоленкова находилась на девятом этаже дома № 16/1, на улице Зои и Александра Космодемьянских в Северном округе Москвы. По данным издания, в квартире осталась жить мать Смоленкова, за ней ухаживает сиделка.
Ранее телеканал CNN сообщал, что в 2017 году из России был экстренно вывезен агент ЦРУ в российском правительстве. По данным СМИ, им мог оказаться сотрудник администрации президента России Олег Смоленков, который в 2017 году выехал с семьей на отдых в Черногорию и больше не выходил на связь. Позже стало известно, что Смоленков мог переехать с семьей в США. При этом глава пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Смоленков был уволен из администрации кремля еще несколько лет назад, уточняет Nation News.