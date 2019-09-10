Названо местонахождение американского шпиона, работавшего в правительстве РФ

Сейчас бывший российский чиновник, помогавший ЦРУ, проживает в США Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Предполагаемый американский шпион Олег Смоленков, которого якобы эвакуировали из России после встречи президента США Дональда Трампа с главой российского МИД Сергеем Лавровым, может находиться в Соединенных Штатах.

«На сайте The Washington Post есть информация о приобретении 5 июня 2018 года дома в городе Стаффорд (штат Виргиния) дома стоимостью около 925 тысяч долларов неким Олегом и Антониной Смоленковыми. Супругу Олега Смоленкова зовут именно Антонина», — сообщает « Коммерсант ». Площадь дома, в котором может проживать экс-чиновник с супругой, составляет порядка 760 кв. метров. Дом стоит на участке в 1,2 га. В особняке есть шесть спален и шесть ванных комнат. Также журналистам удалось обнаружить данные о регистрации договора управления собственностью на имя Олега и Антонины Смоленковых, оформленного 28 января.

Ранее сообщалось, что американский телеканал CNN обвинил президента США Дональда Трампа в излишней болтливости, из-за которой секретный агент разведки Соединенных Штатов, работавший на высокой должности в правительстве РФ, якобы оказался под угрозой раскрытия и его пришлось спешно эвакуировать.

В МИД РФ назвали данную ситуацию «бредом» и «паранойей» и считают, что комментировать происходящее должно ЦРУ США. А американский президент Дональд Трамп заявил журналистам, что он ничего не слышал об истории с эвакуацией ценного агента ЦРУ, работавшего в высших эшелонах российской власти. Позднее СМИ предположили, что «особо ценным агентом» американской разведки в высших эшелонах власти в России мог быть экс-сотрудник правительства РФ, администрации президента и российского посольства в Вашингтоне Олег Смоленков.