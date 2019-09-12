Экс-глава челябинского района объявил об уходе

Вячеслав Ершов (справа) уходит из руководства Курчатовского райсовета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший глава, а ныне спикер Курчатовского райсовета депутатов Вячеслав Ершов, чьи полномочия скоро заканчиваются, в ближайшее время не намерен работать. Как он сообщил корреспонденту «URA.RU», сейчас народный избранник хочет уделить время семье, после чего определится с планами на будущее.

«Я не стал бороться за должность. За пять лет реализовал себя. Сейчас хочется отдохнуть и уделить время семье. Остаюсь депутатом и буду помогать избирателям в своем округе», — сказал Ершов.

«Единая Россия» на заседании местного и регионального политсоветов назвала Винеру Давлетханову новым председателем райсовета. Она вступит в должность на первом заседании народных избранников 18 или 19 сентября (дата пока не определена). Давлетханова считается человеком вице-спикера гордумы Ильи Мительмана. Вместе с тем в гордуму от Курчатовского района будет делегирован Эмиль Абубакиров, который считается человеком Ершова.