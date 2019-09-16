Представителям крупного бизнеса Среднего Урала запретили раскрывать детали встречи с губернатором Евгением Куйвашевым. В этом признались сами участники разговора, состоявшегося в пятницу, 13 сентября, в резиденции главы региона. Основной темой общения стала Универсиада, которая пройдет в Екатеринбурге в 2023 году.
Несмотря на то, что к губернатору приглашали руководителей компаний, ни Игоря Алтушкина (РМК), ни Андрея Козицына (УГМК), ни Дмитрия Пумпянского (ТМК) на встрече не было — вместо них присутствовали заместители.
«Со всех взяли обещание, что информация не уйдет», — ответил один из участников на вопрос о результатах переговоров. Собеседник агентства, не вдаваясь в подробности, сообщил лишь про ожидаемый итог встречи: «Решение губернатора озвучено четко: Универсиаду будут строить на территории возле Кольцовского тракта».
Подобная встреча состоялась 30 августа, и на нее помимо Алтушкина и Козицына собрались также владелец сотового оператора «Мотив» Виталий Кочетков и президент ГК «КОРТРОС» Вениамин Голубицкий. Интересы Пумпянского, однако, и тогда представлял гендиректор Группы Синара Михаил Ходоровский, чем по итогу оказались сильно рассержены основные участники встречи.