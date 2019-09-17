Вице-губернаторов ХМАО обязали стать блогерами

Вице-губернаторам ХМАО предстоит освоить все премудрости работы в соцсетях Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Вице-губернаторы Югры вслед за главой региона Натальей Комаровой должны создать и активно вести аккаунты в социальных сетях. Об этом «URA.RU» сообщил источник в окружном правительстве.

«У замов Комаровой есть поручение — создать собственные аккаунты в срок до первого октября тем, у кого их нет. Либо активизироваться и регулярно делать посты тем, кто зарегистрирован в соцсетях», — сообщил инсайдер. Он также добавил, что уже заметны усилия в этом направлении Алексея Шипилова и Николая Милькиса. «Шипилов за последние несколько дней стал активно делать посты в Instagram. Выкладывает фото, делится тем, как провел выходные. Милькис на Facebook рассказывает о мероприятиях, на которых побывал по работе», — поделился дополнительной информацией собеседник агентства.

Другой источник «URA.RU» в правительстве ХМАО сообщил, что социальными сетями пользуется еще один вице-губернатор Югры Всеволод Кольцов. «Он частый гость в паблике департамента здравоохранения — лично отвечает на комментарии, дает поручения своим подчиненным», — рассказал инсайдер. Не отстает от своего куратора и директор депздрава Алексей Добровольский, который недавно провел в соцсетях прямую линию, где отвечал на вопросы пользователей.

Ранее «URA.RU» сообщало, что весной аккаунт в Instagram появился у губернатора Югры. За это время число ее подписчиков достигло почти 30 тысяч пользователей. В режиме он-лайн трансляции глава региона принимала отчеты о проделанной за 2018 год работе у всех югорских мэров. Также Комарова часто делает стримы во время общения с жителей, когда отправляется в рабочие поездки по Югре.