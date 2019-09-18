По данным Татьяны Навки, сообщения об отмене выступлении мужа артистки являются ложными Фото: Fyodor Markushevich/Wikimedia

новость из сюжета Анастасия Заворотнюк тяжело больна

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка опровергла сообщение о том, что муж Анастасии Заворотнюк, фигурист Петр.Чернышев не будет участвовать в ледовых шоу из-за болезни своей супруги.

Спортсменка выложила в своем аккаунте в Instagram проморолик к ледовому спектаклю «Руслан и Людмила», уточнив, что он будет демонстрироваться с 31 октября по 4 ноября в петербургском спорткомплексе «Юбилейный». В хештегах помимо других участников указан и Чернышев. «Петр, конечно же, едет с нами и будет выступать во всех осенних спектаклях», — отметила Навка.

Ранее многие СМИ сообщали о том, что Петр Чернышов, супруг актрисы Анастасии Заворотнюк, решил покинуть ледовое шоу «Руслан и Людмила». Причиной такого решения якобы стало серьезное ухудшение состояния его жены.

Как сообщает ряд СМИ, сейчас Анастасия Заворотнюк находится в коме, на фоне рака мозга у нее развились пневмония и полиорганная недостаточность, актриса перестала дышать самостоятельно, половина тела парализована. По воспоминаниям писательницы и телеведущей Лены Лениной, Анастасия Заворотнюк перестала отвечать на сообщения с начала апреля.