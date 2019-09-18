17 сентября 2019

Навка заявила, что муж Заворотнюк не будет отменять выступления из-за болезни актрисы. ВИДЕО

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Открытая лицензия на 28.07.2015. Татьяна Навка., навка татьяна
По данным Татьяны Навки, сообщения об отмене выступлении мужа артистки являются ложнымиФото: Fyodor Markushevich/Wikimedia
новость из сюжета
Анастасия Заворотнюк тяжело больна

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка опровергла сообщение о том, что муж Анастасии Заворотнюк, фигурист Петр.Чернышев не будет участвовать в ледовых шоу из-за болезни своей супруги.

Спортсменка выложила в своем аккаунте в Instagram проморолик к ледовому спектаклю «Руслан и Людмила», уточнив, что он будет демонстрироваться с 31 октября по 4 ноября в петербургском спорткомплексе «Юбилейный». В хештегах помимо других участников указан и Чернышев. «Петр, конечно же, едет с нами и будет выступать во всех осенних спектаклях», — отметила Навка.

Ранее многие СМИ сообщали о том, что Петр Чернышов, супруг актрисы Анастасии Заворотнюк, решил покинуть ледовое шоу «Руслан и Людмила». Причиной такого решения якобы стало серьезное ухудшение состояния его жены.

Как сообщает ряд СМИ, сейчас Анастасия Заворотнюк находится в коме, на фоне рака мозга у нее развились пневмония и полиорганная недостаточность, актриса перестала дышать самостоятельно, половина тела парализована. По воспоминаниям писательницы и телеведущей Лены Лениной, Анастасия Заворотнюк перестала отвечать на сообщения с начала апреля.

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Так иногда бывает... хотела опубликовать один пост, листала ленту фотографий в поиске подходящей, а наткнулась на... Видео со съемок проморолика к "Руслану и Людмиле"! Столько волнительных и приятных воспоминаний!!! ???????????? И в свою очередь, хочу напомнить вам, что с 31 октября по 4 ноября 2019 года наша волшебная сказка на льду едет в Санкт-Петербург в СК "Юбилейный"! Ждём всех-всех с нетерпением в Северной столице!!!???? ???????? ????????????????? Navka.show #ТатьянаНавка #ПетрЧернышев #РусланиЛюдмила #мюзиклнальду #сказканальду #навкашоу #фигурноекатание #шоунальду #СанктПетербург

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)

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