Россия установила рекорд по закупкам пылесосов у Индии

РФ закупила у Индии пылесосов на рекордные 3,86 млн долларов в 2024 году
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россия поставила рекорд по закупкам пылесосов из Индии
Россия поставила рекорд по закупкам пылесосов из Индии Фото:

Россия установила рекорд по закупкам пылесосов у Индии, потратив на эти товары 3,86 миллиона долларов за январь-октябрь 2024 года. Это стало максимальным показателем в истории взаимной торговли между странами по данному товару, согласно данным индийского статведомства.

«Согласно статистике, по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года закупки выросли в 193 раза», — передает данные РИА Новости. Помимо пылесосов, Россия также увеличила закупки других электрических устройств и оборудования из Индии. Например, импорт деталей и механизмов для электрических генераторов вырос в шесть раз, достигнув 4,21 миллиона долларов. Также заметен рост поставок аккумуляторов, которые увеличились вдвое до 10,32 миллиона долларов.

По статистике, Китай продолжает удерживать лидирующие позиции в сфере экспорта пылесосов в Россию. Достигнут объем поставок на сумму 309,5 миллиона долларов за соответствующий период.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия установила рекорд по закупкам пылесосов у Индии, потратив на эти товары 3,86 миллиона долларов за январь-октябрь 2024 года. Это стало максимальным показателем в истории взаимной торговли между странами по данному товару, согласно данным индийского статведомства. «Согласно статистике, по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года закупки выросли в 193 раза», — передает данные РИА Новости. Помимо пылесосов, Россия также увеличила закупки других электрических устройств и оборудования из Индии. Например, импорт деталей и механизмов для электрических генераторов вырос в шесть раз, достигнув 4,21 миллиона долларов. Также заметен рост поставок аккумуляторов, которые увеличились вдвое до 10,32 миллиона долларов. По статистике, Китай продолжает удерживать лидирующие позиции в сфере экспорта пылесосов в Россию. Достигнут объем поставок на сумму 309,5 миллиона долларов за соответствующий период.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...