Россия установила рекорд по закупкам пылесосов у Индии, потратив на эти товары 3,86 миллиона долларов за январь-октябрь 2024 года. Это стало максимальным показателем в истории взаимной торговли между странами по данному товару, согласно данным индийского статведомства.
«Согласно статистике, по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года закупки выросли в 193 раза», — передает данные РИА Новости. Помимо пылесосов, Россия также увеличила закупки других электрических устройств и оборудования из Индии. Например, импорт деталей и механизмов для электрических генераторов вырос в шесть раз, достигнув 4,21 миллиона долларов. Также заметен рост поставок аккумуляторов, которые увеличились вдвое до 10,32 миллиона долларов.
По статистике, Китай продолжает удерживать лидирующие позиции в сфере экспорта пылесосов в Россию. Достигнут объем поставок на сумму 309,5 миллиона долларов за соответствующий период.
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