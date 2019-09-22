Похудевшего на 100 кг актера Семчева перестали звать на съемки

Александр Семчев стал ходить на телевидение и рассказывать о личной жизни Фото: Instagram Ольги Спиркиной

Харизматичный толстяк Александр Семчев может остаться без работы. Артист опасается, что после похудения на 100 килограммов, его перестанут приглашать в кино.

«Я поменял типаж, но нутро осталось прежним. Посмотрим, как дальше. Время покажет», — поделился актер с изданием Starhit.

Режиссеры, привыкшие к тому, что «габаритный» артист прекрасно сыграет какого-нибудь чиновника или доброго героя, теперь не знают, какие роль ему можно предложить, пишет сайт «Актуальные новости». У Семчева из-за нестандартного внешнего вида ранее не было никакой конкуренции, поскольку в российском кинематографе не так много актеров, имеющих лишний вес. Как рассказал режиссер Владимир Виноградов, несмотря на полноту, Александр «прекрасно работал на съемочной площадке».

На данный момент Семчев играет в двух театральных спектаклях, однако, как уточняет издание, предложений об участии в новых проектах ему не поступает. Актер рассчитывает, что режиссеры со временем начнут предлагать работу не за внешность, а за талант.

50-летний Семчев начал борьбу с лишним весом после настоятельных рекомендаций врачей. Он сумел похудеть со 180 до 80 килограммов. Актер отметил, что питался куриной грудкой, рыбой и сырыми овощами. Сейчас он придерживается диеты, подсчитывает калории в блюдах, которые собирается съесть и намерен заняться спортом. Ранее артист признался, что хочет сделать подтяжку кожи: ему не нравится, что после потери веса «морда становится бульдожьей». Недавно Семчев стал героем программы «На самом деле», где заявил, что увел у сына возлюбленную. Однако за кадром признался, что это была постановка ради денег.