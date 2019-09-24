Ученицу пермской школы увезли в реанимацию после уроков

Школьница находится в тяжелом состоянии Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Юная жительница Перми попала в реанимацию после происшествия в школе. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе скорой помощи Перми. Подробности не уточняются. Инцидент произошел в одном из учебных заведений накануне, но известно о нем стало только сегодня.

«ЧП произошло вчера в школе „Мастерград“ (Костычева, 16). В 14.43 бригада скорой выехала на место. Девочка получила травму головы. Причина, по которой получена травма, неизвестна», — рассказала «URA.RU» пресс-секретарь станции скорой помощи Перми Анна Городилова. По данным «КП-Пермь», девочке стало плохо во время перемены.

О состоянии ребенка «URA.RU» рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края. «Ребенок находится в отделении реанимации №2 Краевой детской клинической больницы в тяжелом состоянии. По результатам КТ-исследования черепно-мозговая травма не подтвердилась. Врачи проводят все необходимые мероприятия», — сообщил собеседник агентства.