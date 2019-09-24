Алексей Вихарев предлагает ускорить создание муниципального медиахолдинга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Администрация Екатеринбурга должна разработать программу по разъяснению и пропаганде итогов назначенного на 13 октября опроса о месте строительства храма Святой Екатерины. Как заявил «URA.RU» председатель комиссии думы Екатеринбурга по местному самоуправлению Алексей Вихарев, для ее реализации руководству мэрии понадобится работоспособный полноформатный муниципальный медиахолдинг.

«Майские акции протеста в сквере у театра драмы начались из-за того, что горожанам никто не удосужился объяснить, что за храм планировалось построить на этом участке, кто его строит и для чего именно. Если мы не сможем правильно рассказать горожанам, что выбор новой площадки стал итогом консенсуса между властью, инвесторами и обществом, велика вероятность, что провокаторы предложат горожанам вновь выйти на улицы. И тогда мы столкнемся с новой волной кризиса», — предупреждает депутат.

По мнению Алексея Вихарева, для ликвидации новой угрозы администрации города нужны собственные СМИ. Их создание запланировано в городской программе по информированию населения о деятельности муниципальной власти. Но городская дума заблокировала часть зарезервированных для финансирования программы средств. «Скоро мы начнем работу над проектом бюджета на 2020 год, в рамках которой необходимо предусмотреть финансирование данного проекта в ранее оговоренных объемах», — считает Вихарев.