У Путина обнаружили секретный «толстый» мобильник

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Визит Президента РФ Владимира Путина на открытие Аглофабрики ММК. Челябинская область, путин владимир, НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Если телефонный разговор Владимира Путина будет перехвачен, на его расшифровку уйдет «не один год»Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

У президента РФ Владимира Путин есть специальный «толстый» мобильный телефон, предназначенный для разговоров вне его кабинета. Об этом рассказал источник в Кремле.

«Мобильник не простой, он немного толще. <…> Предусмотрено несколько уровней защиты, в том числе от искажения сигнала и прослушки. Вероятность того, что официальный разговор глав двух держав будет перехвачен, — нулевая», — цитирует «Московский Комсомолец» человека, знакомого с ситуацией. Источник также уточнил, что Федеральная служба охраны, отвечающая за безопасность Путина, пользуется военными спутниками.

Кроме того, сигнал телефона президента зашифрован. Источник уверяет, что, даже если сигнал будет перехвачен с помощью секретных разработок, на его расшифровку понадобится «не один год».

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