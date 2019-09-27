В мэрии Екатеринбурга разрабатывают план примирения с силовиками

В мэрии не хотят перерастания «дела Ковальчика» в «дело Пьянкова» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Руководство администрации Екатеринбурга готовит программу нивелирования политических рисков, связанных с возбуждением уголовного дела против первого заместителя главы города Александра Ковальчика.

Как сообщил «URA.RU» информированный источник, наиболее опасный из таких рисков — возможное перерастание расследования в длительное противостояние городской власти с силовыми структурами: «У нас перед глазами есть неудачный прецедент — тянущееся более трех лет дело экс-главы МУГИСО Алексея Пьянкова. У силовиков есть цель посадить Пьянкова, у областной власти — отстоять своего человека. Обе стороны идут на принцип и сидят по разные стороны баррикады. И это неправильно».

Собеседник агентства подчеркнул, что руководство мэрии готово оказывать силовикам любое необходимое им содействие в расследовании и заинтересовано в реализации с ними любых проектов. Но при этом в администрации города ждут не предвзятого отношения силовиков к делу первого вице-мэра.

Как ранее сообщало «URA.RU», уголовное дело против Александра Ковальчика возбуждено 25 сентября. его подозревают в соучастии в незаконном складировании осадков сточных вод МУП «Водоканал» с Южных очистных сооружений.