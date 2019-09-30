Журналистка Анна Шафран, являющаяся соведущей Владимира Соловьева в его шоу «Полный контакт» на радиостанции «Вести FM», дебютировала с собственной информационно-аналитической программой на подконтрольном РПЦ телеканале «Спас».
Запись программы «Главное с Анной Шафран», вышедшей в эфире «Спаса» вечером 29 сентября, уже опубликована на видеохостинге Youtube. В дебютном выпуске своего шоу ведущая рассказывает о главных общественно-политических событиях минувшей недели. Так, она осветила заседание Генассамблеи ООН, возможное отстранение России от Олимпиады-2020, а также высказалась о резонансной речи несовершеннолетней шведской экоактивистки Греты Тунберг. Помимо этого, она также взяла небольшое интервью у кинорежиссера Карена Шахназарова.
Пользователи соцсетей отмечают, что пока Шафран вела себя в кадре не слишком уверенно и явно читала свой текст с телесуфлера. Кроме того, журналистка активно пыталась копировать «фирменную» манеру ведущего канала «Россия 1» Дмитрия Киселева, активно жестикулируя и используя разные интонации голоса в рассказе о событиях недели.
Владимир Соловьев уже успел поздравить свою соведущую с дебютом на канале РПЦ. «Просто молодец! Поздравляю с премьерой!» — написал он в своем telegram-канале.
Ранее о запуске авторского шоу Шафран на канале «Спас» «URA.RU» сообщало со ссылкой на собственные источники. По задумке авторов программы, соведущая Соловьева должна отражать государственную позицию по главным вопросам политической жизни страны и мира и доносить ее до телезрителей.