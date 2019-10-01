Появились новые данные о пропавшей три дня назад пермской школьнице

К поиску пропавшей девушки несколько дней назад подключились волонтеры Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Пропавшая школьница из Перми Светлана К. в день исчезновения заходила к своему другу, но не застала его на месте. 15-летнюю девушку ищут с 28 сентября.

По новой информации, школьница шла к знакомому, чтобы отдать некие вещи, сообщает портал 59.ru. Знакомого девушка на месте не застала, оставила рюкзак и ушла. По последним данным, школьницу видели в районе 16 часов дня в минувшую субботу на улице Молдавская, 4. Кроме того, по данным источника, девушку днем видели в автобусе.

Пермская школьница пропала днем 28 сентября. Следственное управление по СК РФ в Пермском крае обратилось к водителям с просьбой просмотреть видеозаписи авторегистратора и обратиться в любой отдел полиции при подозрении, что на кадрах есть пропавшая. Поисковый отряд им. Ирины Бухановой совместно с волонтерами расклеивает по городу ориентировки и прочесывает местность. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».